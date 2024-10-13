В Ленобласти во время киносъемок обрушилась платформа под массовкой

Пятнадцать человек пострадали во время съемок художественного фильма «Василий Теркин». Инцидент произошел в Ленинградской области на железнодорожном полигоне в Толмачевском поселении Лужского района.

«При съемке фильма не выдержал под массовкой пол декорации - деревянной платформы. Доставлены в лечебное учреждения 15 человек», - цитирует РИА Новости источник в экстренных службах.

Отмечается, что пострадавшие получили легкие травмы. Их сейчас осматривают врачи.

По данным Telegram-канала Mash, производство картины отложили на неопределенное время. Известно, что вместе полом упали и режиссер Карен Геворкян, операторы и камера. Среди массовки были дети, но они отделались легкими ссадинами и ушибами.