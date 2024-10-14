В США заявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

Полиция предотвратила третью попытку покушения на экс-президента США Дональда Трампа, задержав вооруженного мужчину недалеко от места выступления политика. Об этом сообщил шериф округа Риверсайд в штате Калифорния Чад Бьянко.

«Вероятно, мы остановили очередную попытку покушения», - сказал он журналистам.

Шериф добавил, что задержанный является членом антиправительственной группировки и при попытке проехать к месту выступления экс-президента показал фальшивые документы.

Напомним, инцидент произошел в субботу 12 октября. Мужчину задержали, когда тот ехал за рулем автомобиля, в котором лежал дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости. Вскоре его отпустили, инцидент никак не повлиял на безопасность Трампа и присутствующих на встрече, добавили в правоохранительных органах.