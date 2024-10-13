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На Кубани обрушилось здание диспансера, погибла женщина

Спасатели МЧС России эвакуировали 206 человек с места происшествия.
Глеб Владовский 2024-10-13 09:02:01
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости © Видео: Прокуратура Краснодарского края

Женщина погибла в результате обрушения двухэтажного здания в Кореновском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 01:15 поступило сообщение о том, произошло обрушение межэтажного перекрытия в здании психоневрологического диспансера», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в ходе разбора завалов, спасатели обнаружили тело женщины. С места происшествия эвакуированы 206 человек.

Причина обрушения двухэтажного здания устанавливается.

#в стране и мире #Краснодарский край #МЧС России #разбор завалов #обрушение здания
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