Над Россией уничтожили 13 украинских беспилотников

Российские военнослужащие сбили 13 украинских беспилотников над территориями РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили по шесть беспилотников над территориями Белгородской и Курской областей. Еще один БПЛА уничтожили в районе Брянской области.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 12 августа, ВС РФ уничтожили 47 вражеских беспилотников над Россией.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.