Силы ПВО за ночь перехватили 17 дронов в Краснодарском крае

ВС РФ за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников (БПЛА) в небе над субъектами России, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что 17 дронов противника были перехвачены и уничтожены в Краснодарском крае, 16 - над акваторией Азовского моря, еще 12 в Курской области и два в небе над Белгородской.

В регионах действовали дежурные средства ПВО, добавили в оборонном ведомстве. Российские военные пресекли попытки ВСУ совершить теракты на территории нашей страны.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.