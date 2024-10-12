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Силы ПВО за ночь перехватили 17 дронов в Краснодарском крае

Всего за прошедшую ночь над регионами РФ было нейтрализовано 47 вражеских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
2024-10-12 07:32:54
© Фото: MOD Russia, Globallookpress

ВС РФ за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников (БПЛА) в небе над субъектами России, сообщили в Министерстве обороны РФ. 

Уточняется, что 17 дронов противника были перехвачены и уничтожены в Краснодарском крае, 16 - над акваторией Азовского моря, еще 12 в Курской области и два в небе над Белгородской.

В регионах действовали дежурные средства ПВО, добавили в оборонном ведомстве. Российские военные пресекли попытки ВСУ совершить теракты на территории нашей страны.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #Краснодарский край #ВС РФ #бпла #ВСУ #Черное море #средства пво
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