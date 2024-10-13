МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипажи Су-25 сорвали ротацию украинских боевиков в курском приграничье

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям. Сообщается, что цели уничтожены.
2024-10-13 07:10:16
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Экипажи штурмовиков Су-25 успешно сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что удар по разведанным целям наносился авиационными ракетами. В результате, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены.

«После применения авиационных средств поражений, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли успешный авиаудар по личному составу и бронетехнике ВСУ в курском приграничье.

Материал подготовили Глеб Влладовский и Николай Баранов.

#армия #ВКС РФ #Су-25 #Курская область #потери ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 