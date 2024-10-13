Экипажи Су-25 сорвали ротацию украинских боевиков в курском приграничье

Экипажи штурмовиков Су-25 успешно сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что удар по разведанным целям наносился авиационными ракетами. В результате, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены.

«После применения авиационных средств поражений, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли успешный авиаудар по личному составу и бронетехнике ВСУ в курском приграничье.

Материал подготовили Глеб Влладовский и Николай Баранов.