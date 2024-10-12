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«Ланцеты» уничтожили два танка ВСУ в Сумской области

Бойцы группировки «Север» обнаружили замаскированные танки ВСУ при помощи БПЛА.
2024-10-12 14:32:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие уничтожили два танка ВСУ в Сумской области барражирующими боеприпасами «Ланцет». Кадрами объективного контроля поделилось Министерство обороны России.

Военнослужащие группировки «Север» обнаружили два вражеских танка при помощи беспилотного летательного аппарата. Украинские боевики замаскировали технику в районе лесопосадок. Решение об огневом воздействии на них было принято после анализа разведданных.

В результате прямых попаданий барражирующими боеприпасами «Ланцет» танки боевиков ВСУ были уничтожены. Это подтвердили средства объективного контроля, полученные в режиме реального времени.

Ранее подразделения группировки «Запад» сорвали ротацию украинских боевиков в Харьковской области. Российские военнослужащие нанесли удар ночью по ВСУ при помощи БПЛА.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #танки #ВСУ #СВО #ланцеты
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