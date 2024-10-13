МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Стрельба на вечеринке в Оклахоме привела к гибели одного человека

При стрельбе на вечеринке в США один погибший и 12 раненых.
Дарина Криц 2024-10-13 02:39:20

В американском штате Оклахома произошла стрельба, что привело к гибели по меньшей мере одного человека. Кроме погибшего, еще 12 человек получили ранения.

Уточняется, что трагический инцидент случился во время вечеринки. Об этом пишет RT со ссылкой на местный телеканал.

«По меньшей мере один человек погиб и еще 12 получили ранения в результате стрельбы, произошедшей на вечеринке в Оклахома-Сити», - уточнили репортеры.

Как сообщается, стреляли внутри помещения и снаружи. Полицейским удалось задержать нескольких человек, но на данный момент подозреваемые неизвестны.

Полицейские Оклахома-Сити предполагают, что причиной множественных выстрелов как внутри, так и снаружи здания стали беспорядки.

#в стране и мире #стрельба #сша #оклахома #погибли люди
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 