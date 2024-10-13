Стрельба на вечеринке в Оклахоме привела к гибели одного человека

В американском штате Оклахома произошла стрельба, что привело к гибели по меньшей мере одного человека. Кроме погибшего, еще 12 человек получили ранения.

Уточняется, что трагический инцидент случился во время вечеринки. Об этом пишет RT со ссылкой на местный телеканал.

«По меньшей мере один человек погиб и еще 12 получили ранения в результате стрельбы, произошедшей на вечеринке в Оклахома-Сити», - уточнили репортеры.

Как сообщается, стреляли внутри помещения и снаружи. Полицейским удалось задержать нескольких человек, но на данный момент подозреваемые неизвестны.

Полицейские Оклахома-Сити предполагают, что причиной множественных выстрелов как внутри, так и снаружи здания стали беспорядки.