Корабли РФ и КНР отработали в Охотском море оборону от дронов

В Охотском море боевые корабли России и Китая применили противолодочное и противовоздушное оружие в ходе учения военно-морского учения «Бэйбу/Взаимодействие - 2024». Кадры стрельб предоставило Минобороны России.

Российско-китайский отряд прибыл в назначенный район и отработал совместное маневрирование. А потом по плану учений боевые корабли подверглись атаке группы ударных беспилотников самолетного типа. Экипажи применили против них зенитное ракетное оружие, артустановки АК-630 и крупнокалиберные пулеметы.

После этого участники учений отработали совместное построение и тактические приемы поиска подводной лодки условного противника. Ее роль выполняла одна из дизель-электрических подлодок Тихоокеанского флота.

Субмарину искали с помощью противолодочного вертолета Ка-27ПЛ с погружаемой гидроакустической станцией, потом преследовали, а затем применили реактивно-бомбометные установки РБУ-6000.

Этот эпизод завершил российско-китайское военно-морское учение «Бэйбу/Взаимодействие - 2024». Совместный штаб по связи поблагодарил экипажи кораблей за слаженную работу. Выполнив задачи, корабли совершили переход в район, где пополнили запасы от танкеров.

По окончании учения будет сформирован совместный российско-китайский отряд, который приступит к задачам совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Совместный отряд кораблей Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вышел из Владивостока 21 сентября и приступил к российско-китайскому военно-морскому учению.

С российской стороны в нем участвуют большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», малые противолодочные корабли «МПК-82» и «МПК-107», а также малый ракетный корабль «Смерч». От КНР в учении участвуют эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И», а также корабль комплексного снабжения «Тайху».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.