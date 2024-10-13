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В Москве 14 октября ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер

Москвичей предупредили о возможном усилении ветра до 15 м/с.
Игнат Далакян 2024-10-13 20:24:16
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Жителей и гостей столицы 14 октября ожидает дождь, мокрый снег и сильный ветер. Об этом предупредил комплекс городского хозяйства Москвы.

«С 9.00 и до конца суток в столице ожидаются дождь и мокрый снег. Возможно усиление ветра порывами до 15 метров в секунду», - говорится в Telegram-канале службы.

Москвичей попросили быть предельно внимательными на улице в непогоду. Ведомство советовало не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов посоветовал автовладельцам заранее начать подготовку машин к холодам. Специалист предложил намазать автомобиль воском перед заморозками, а также отполировать фары, поскольку летом их могла исцарапать пыль.

#Москва #в стране и мире #Погода #дождь #снег #ветер
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