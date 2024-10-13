ВС РФ идут на прорыв: как развивается ситуация в курском приграничье

Ситуация на курском приграничном направлении на неделе пришла в движение. Наши подразделения там идут на прорыв. Уже освобождены населенные пункты Новая Сорочина и Покровский. Завершается разгром врага в Любимовке, Ольговке и Зеленом Шляхе - это важные логистические узлы.

Там неожиданный прорыв морпехов в тыл группировки ВСУ - заставил противника спасаться бегством. Но бежать от нашего огня - некуда, остается только сдаваться в плен.

Вплотную штурмовики подошли и к окраинам Суджи, города, который для всушников приобрели какое-то особое, сакральное значение. Противник пытается подключать резервы, перебрасывая в Курскую область дополнительное подкрепление - но все без особого успеха.

И что важно, при такой активности на курском направлении - на Донбасском фронте темп наступления и давления на врага - также - не снижается. И все населенные пункты, которые были взяты в последнее время или за которые идут бои сейчас - это не просто безымянные села. Сдаются важнейшие форпосты ВСУ.

На прошлой неделе пришло официальное подтверждение о взятии Угледара. На этой неделе - наши бойцы освободили следующий за Угледаром населенный пункт Золотая Нива.

Активные бои идут в Торецке - российские штурмовики уже заняли южную часть города. Развивается наступление и на Покровск. А оттуда до границы с Украиной - всего 20 километров.

Шум двигателей бомбардировочной и штурмовой авиации, в небе Курской области, сейчас можно слышать, практически круглые сутки. Штурмовые подразделения ВДВ, Морской пехоты, добровольческих подразделений Курском приграничье пришли в движение и начали разносить позиции боевиков ВСУ сразу на нескольких направлениях.



Похоже, что такого мощного натиска боевики ВСУ, вторгшиеся в Курскую область явно не ожидали. Под ударами группировки войск «Север», линия боевого соприкосновения, сразу на нескольких участках начала стремительно сдвигаться.

В Глушковском районе наши подразделения улучшили свои позиции в районе села Веселое. Со стороны поселка Медвежье боевики отброшены в направлении государственной границы. В настоящее время идет зачистка поселка Новый путь.

По настоящему дерзкими военные эксперты назвали действия наших морпехов и десантников на западе Курской области. В результате стремительных атак, им удалось перерезать трассу Суджа - Коренево, которую уже прозвали дорогой смерти ВСУ. На кадрах с наших БПЛА, видно большое количество подбитой бронетехники иностранного производства.

Сообщается, что наши подразделения сумели взять в полукотел позиции ВСУ в центральной части Кореневского района. Идет зачистка Любимовки, зачищено Покровское и берег реки Снагость. Пережив первый шок, сообщает разведка, боевики попытались контратаковать, отбить позиции и получить подкрепление. Здесь уже делу подключилась армейская авиация ВКС России. Ударные вертолеты Ка-52М, как сообщило Минобороны России, уничтожили личный состав и бронетехнику украинских боевиков.

В общей сложности в последние несколько дней, сообщает Минобороны России, под серьезную раздачу группировки войск «Север» попали 22-я, 41-я, 47-я и 115-я механизированные. 17-я танковая, 82-я и 95-я десантно-штурмовые бригады.

Ранним утром, когда лучи солнца еще только осторожно прикасаются к линии горизонта, начинается их работа. С операторами БПЛА отряда «Клуни», добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Север», съемочная группа выходит к месту запуска беспилотников. Это их передний край и четко определенная задача.

«Поработать, пока еще противник спит. Немного покошмарить блиндажи», - поделился командир отделения БПЛА отряда «Клуни» с позывным Рубик.

Кадры сняты самими операторами БПЛА отряда «Клуни». Здесь же в Курском приграничье. Это они на своем направлении, фактически не дают боевикам поднять головы. Настоящие асы. Уничтожают бронетехнику, вскрывая украинские машины «Козак», как консервные банки. И вот так, буквально выкуривают боевиков из лесопосадок. И наводят артиллерию на места скопления националистов.

Сейчас стоит задача не дать противнику возможности маневрировать и отвечать, пока наши передовые подразделения наносят ему огневое поражение.

Вдалеке слышны разрывы - это как выходы российской артиллерии, так и прилеты со стороны противника, потому, что накат с нашей стороны продолжается и противник всячески пытается остановить его любыми средствами. Бои идут достаточно серьезные и поэтому работа беспилотников сейчас очень важна, как раз для того, чтобы не давать возможность проводить ротацию. Чтобы противник не имел возможности получать подкрепление.

Волонтеры, которые заезжают в освобожденные населенные пункты Курской области рассказывают, что находят там тела расстрелянных украинскими террористами мирных жителей и, даже, детей. Чтобы скрыть следы преступлений, дома, в которых расстреливали людей, сжигали.

Линия боевого соприкосновения в Курской области постоянно отодвигается. С каждым днем открываются все новые и новые факты преступлений Киевского режима. Один из абсолютно гражданских автомобилей был даже не подбит, а по нему проехался танк. Следы его гусениц, видны до сих пор.



Но даже сейчас, неся огромные потери в приграничной зоне, украинские боевики и западные наемники продолжают наносить удары по мирным населенным пунктам. В минувший четверг ракетному обстрелу подвергся город Курск. И только благодаря четкой работе ПВО, ракеты не достигли своей цели лишь повредив жилые дома и припаркованные автомобили.



И эти действия киевского режима, все больше напоминают агонию, когда бьют уже ради того, чтобы бить, не имея при этом, четко сформулированной цели. Первоначальный же план вторжения в Курскую область, оттянуть со сложных направлений СВО российские войска окончательно провалился. Наши войска один за другим берут важные населенные пункты.

На Кураховском направлении до северной окраины города, нашим подразделениям осталось пройти чуть более одного километра. Там на неделе, начали массово сдаваться в плен боевики 79 бригады ВСУ. По их словам, командование перестало их обеспечивать обмундированием и другими необходимыми вещами. Как говорят сами боевики, решение сложить оружие было коллективным решением.

«По нам много работала российская арта, КАБами и много закидывала FPV-дронами. На своих позициях мы нашли листовки с призывом сдаться и как это правильно сделать. И мы призываем других украинских военнослужащих сдаться», - сказал пленный военнослужащий ВСУ.

Движение вперед российских подразделений в направлении Покровска, важного укрепрайона ВСУ, набирает обороты. Силы противника, истощаются. Наши части сейчас атакуют сразу по нескольким направлениям в районе Покровска.

В Торецке наши войска продолжают давить противника непосредственно в городской застройке. ВСУ продолжают ожесточенное сопротивление. Бои сейчас идут буквально за каждый дом.

После освобождения на минувшей неделе Угледара, наша артиллерия продолжает наносить мощнейшие удары в направлении Богоявленки. Системы залпового огня уничтожают технику противника, которая пытается подвозить на линию боевого соприкосновения живую силу и боеприпасы. Только за минувшие сутки, сообщает Минобороны России, в зоне проведения специальной военной операции ВСУ потеряли убитыми почти две тысячи человек. И, похоже, что учитывая темп продвижения российской армии, эта цифра будет расти.