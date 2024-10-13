Пушилин заявил о невозвратной утрате части инфраструктуры Дзержинска

Некоторые объекты инфраструктуры, включая здание администрации, уничтожены безвозвратно в освобождаемом Вооруженными силами РФ городе Дзержинск. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Ознакомился с состоянием инфраструктурных объектов. Некоторые, увы, уничтожены безвозвратно, как здание администрации города», - написал глава ДНР в своем Telegram-канале.

По словам Дениса Пушилина, сейчас бои идут в городской черте. Он отметил, что полное освобождение Дзержинска «не за горами».

Город Дзержинск (был переименован украинскими властями в Торецк в 2016 году) находится в 10 километрах к северо-западу от Горловки в ДНР.

Ранее в Минобороны России заявили об освобождении населенного пункта Михайловка в ДНР. В российском оборонном ведомстве отметили, что это произошло благодаря решимости военнослужащих группировки войск «Центр», проявленных в ходе операции.