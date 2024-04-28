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Португалия отказалась платить репарации бывшим колониям

Президент страны предложил заплатить странам, бывшими в составе колониальной империи, однако его идея не нашла поддержки.
Алексей Курильченко 2024-04-28 09:34:54
© Фото: Wolfram Kastl, dpa, Globallookpress

Власти Португалии отказались платить репарации странам Африки, которым были колониями в XV по XIX век, пишет Reuters. Речь идет о таки странах, как Ангола и Мозамбик, а также Бразилии в Южной Америке и Восточном Тиморе в Юго-Восточной Азии.

Как сообщает телеканал «360», с предложением выплатить репарации выступил президент Португалии, однако его идея не нашла поддержки. По словам чиновников, у страны нет программы действий по возмещению ущерба.

В колониальный период Португалия насильно перевезла в Европу около шести миллионов африканцев. Все они были проданы в рабство.

В XIX веке колонии начали бороться за свою независимость. В 1975 году власти заключили соглашения с восставшими о деколонизации, ознаменовав прекращение существования колониальной империи. Под контролем Лиссабона остались остров Мадейра и Азорские острова в качестве автономных регионов.

#в стране и мире #Африка #репарации #Португалия #Колонии
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