Португалия отказалась платить репарации бывшим колониям

Власти Португалии отказались платить репарации странам Африки, которым были колониями в XV по XIX век, пишет Reuters. Речь идет о таки странах, как Ангола и Мозамбик, а также Бразилии в Южной Америке и Восточном Тиморе в Юго-Восточной Азии.

Как сообщает телеканал «360», с предложением выплатить репарации выступил президент Португалии, однако его идея не нашла поддержки. По словам чиновников, у страны нет программы действий по возмещению ущерба.

В колониальный период Португалия насильно перевезла в Европу около шести миллионов африканцев. Все они были проданы в рабство.

В XIX веке колонии начали бороться за свою независимость. В 1975 году власти заключили соглашения с восставшими о деколонизации, ознаменовав прекращение существования колониальной империи. Под контролем Лиссабона остались остров Мадейра и Азорские острова в качестве автономных регионов.