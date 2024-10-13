Бросившего в снег младенца блогера Косенко объявили в розыск

Прославившийся скандальным видео с броском младенца в сугроб блогер Сергей Косенко стал фигурантом уголовного дела. Карточка из базы данных МВД оказалась в распоряжении «360».

Из нее следует, что блогера разыскивают по уголовной статье. По какой именно - не уточняется. Местом его рождения указан город Кечкемет в Венгрии.

Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что блогеру вменяют сразу две статьи: о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и о покушении на причинение тяжкого вреда. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что скандальную известность он получил после того, как выложил видео, где бросает двухмесячного младенца в сугроб. После резонанса Косенко стал оправдываться, что в снег бросал якобы куклу, а не сына.

Ранее поручение завести уголовное дело против Косенко дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В СК РФ отметили, что мужчина находится за границей.