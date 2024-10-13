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Бросившего в снег младенца блогера Косенко объявили в розыск

В карточке из базы данных МВД не уточняется по какой именно статье блогер объявлен в розыск.
Игнат Далакян 2024-10-13 14:37:54
© Фото: Сергей Косенко/VK

Прославившийся скандальным видео с броском младенца в сугроб блогер Сергей Косенко стал фигурантом уголовного дела. Карточка из базы данных МВД оказалась в распоряжении «360».

Из нее следует, что блогера разыскивают по уголовной статье. По какой именно - не уточняется. Местом его рождения указан город Кечкемет в Венгрии.

Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что блогеру вменяют сразу две статьи: о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и о покушении на причинение тяжкого вреда. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что скандальную известность он получил после того, как выложил видео, где бросает двухмесячного младенца в сугроб. После резонанса Косенко стал оправдываться, что в снег бросал якобы куклу, а не сына.

Ранее поручение завести уголовное дело против Косенко дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В СК РФ отметили, что мужчина находится за границей.

#в стране и мире #МВД #Розыск #Уголовное дело #блогер #сергей косенко
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