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СК заведет дело на блогера Косенко, бросившего двухмесячного сына в снег

Сейчас мужчина находится за рубежом - судя по публикациям, в Куршевеле.
Анна Назайкина 2024-01-09 14:25:01
© Фото: sergey_kosenko, Instagram* © Видео: sergey_kosenko, Instagram*

Против блогера Сергея Косенко, снявшего видео с двухмесячным сыном для соцсетей, будет возбуждено уголовное дело из-за противоправных действий в отношении ребенка. Соответствующее поручение отдал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Напомним, ранее Косенко выложил на своей странице в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ) ролик с горнолыжного курорта, предположительно, Куршевеля. На видео он бросает двухмесячного ребенка в огромный сугроб.

Как отметили в СК, в настоящий момент мужчина находится за границей. Судя по публикациям, он продолжает кататься на сноуборде во Франции.
Telegram-канал «112» пишет, что мужчина живет в Лос-Анджелесе. Следователи хотят поднять вопрос о выдаче Косенко России. Кроме того, его могут проверить на уплату налогов.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#СК РФ #Уголовное дело #блогер #Александр Бастрыкин #сергей косенко
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