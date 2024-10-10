Дрон «Иноходец» уничтожил французскую САУ CAESAR в Сумской области

Военнослужащие группировки войск «Север» с помощью ударного дрона «Иноходец» уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) CAESAR в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Ведомство показало снятые камерой беспилотника кадры с прямым попаданием по самоходке, спрятанной в районе лесополосы. По информации ведомства, разведчики обнаружили огневую позицию французской САУ в лесополосе. Далее военнослужащие определили точные координаты места нахождения CAESAR и приняли решение об огневом воздействии.

Вместе с французской самоходкой был уничтожен боекомплект. Средства объективного контроля подтвердили поражение цели. На кадрах видно, как после точного попадания происходит детонация.

«Иноходец» регулярно и успешно применяется российскими военными в зоне боевых действий. Накануне Минобороны также показало кадры с уничтожением CAESAR в Сумской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.