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Дрон «Иноходец» уничтожил французскую САУ CAESAR в Сумской области

Объективный контроль уничтожения САУ боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
2024-10-10 10:12:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Север» с помощью ударного дрона «Иноходец» уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) CAESAR в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Ведомство показало снятые камерой беспилотника кадры с прямым попаданием по самоходке, спрятанной в районе лесополосы. По информации ведомства, разведчики обнаружили огневую позицию французской САУ в лесополосе. Далее военнослужащие определили точные координаты места нахождения CAESAR и приняли решение об огневом воздействии.

Вместе с французской самоходкой был уничтожен боекомплект. Средства объективного контроля подтвердили поражение цели. На кадрах видно, как после точного попадания происходит детонация.

«Иноходец» регулярно и успешно применяется российскими военными в зоне боевых действий. Накануне Минобороны также показало кадры с уничтожением CAESAR в Сумской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #САУ #CAESAR
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