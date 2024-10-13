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ВСУ потеряли два танка Leopard за сутки в курском приграничье

Украинские боевики потеряли в том числе до 300 военнослужащих, два миномета и САУ AS-90.
2024-10-13 13:31:17
© Фото: Belkin Alexey/news.ru/Globallookpress

ВСУ за сутки потеряли два танка Leopard немецкого производства в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены 10 единиц бронетехники, в том числе семь танков, из них два танка "Leopard" немецкого производства, боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что украинские боевики также потеряли самоходную артиллерийскую установку AS-90, два миномета и 11 автомобилей. Кроме того, восемь военных ВСУ сдались в плен.

Напомним, что 10 октября ВСУ потеряли более 200 боевиков за сутки в приграничных районах Курской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #Курская область #потери ВСУ #курское приграничье
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