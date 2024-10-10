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ВСУ потеряли более 200 боевиков за сутки в приграничье Курской области

Также неприятель потерял три танка, боевую бронированную машину, миномет, автомобиль и станцию РЭБ.
2024-10-10 14:02:38
© Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

Минобороны России сообщило, что противник лишился свыше 200 боевиков за сутки на Курском направлении.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены три танка, боевая бронированная машина, а также миномет, станция радиоэлектронной борьбы и автомобиль», - говорится в сводке Минобороны о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Кроме того, российские военнослужащие пленили пять украинских солдат.

В оборонном ведомстве озвучили потери украинской стороны с начала боев в Курской области. Как утверждают в Минобороны, на Курском направлении ВСУ потеряли 21 550 человек за этот период времени.

Помимо потерь в живой силе, враг лишился 139 танков, 66 БМП, 98 БТРов, 892 боевых бронированных машин. Также ВСУ потеряли 590 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, девять ЗРК, 46 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #МО РФ
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