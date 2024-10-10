ВСУ потеряли более 200 боевиков за сутки в приграничье Курской области

Минобороны России сообщило, что противник лишился свыше 200 боевиков за сутки на Курском направлении.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены три танка, боевая бронированная машина, а также миномет, станция радиоэлектронной борьбы и автомобиль», - говорится в сводке Минобороны о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Кроме того, российские военнослужащие пленили пять украинских солдат.

В оборонном ведомстве озвучили потери украинской стороны с начала боев в Курской области. Как утверждают в Минобороны, на Курском направлении ВСУ потеряли 21 550 человек за этот период времени.

Помимо потерь в живой силе, враг лишился 139 танков, 66 БМП, 98 БТРов, 892 боевых бронированных машин. Также ВСУ потеряли 590 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, девять ЗРК, 46 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.