Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Крючков

Умер советский и российский актер театра и кино Александр Крючков. Информация о кончине появилась в базе данных киноагрегатора Кино-театр.ру.

Уточняется, что артист скончался в понедельник, 7 октября, в возрасте 80 лет. Однако информация о причине смерти не приводится.

Заслуженный артист РСФСР родился 22 ноября 1943 года. В 1969 году он завершил обучение в ГИТИСе. Крючков известен своими ролями в российских сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей-6» и «След». Кроме того, актер принимал участие в таких кинолентах как «Помни имя свое», «Золотой туман», «Вольная грамота».