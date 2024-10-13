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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Крючков

Советский и российский актер театра и кино скончался в возрасте 80 лет.
Глеб Владовский 2024-10-13 12:56:05
© Фото: kino-teatr.ru

Умер советский и российский актер театра и кино Александр Крючков. Информация о кончине появилась в базе данных киноагрегатора Кино-театр.ру.

Уточняется, что артист скончался в понедельник, 7 октября, в возрасте 80 лет. Однако информация о причине смерти не приводится.

Заслуженный артист РСФСР родился 22 ноября 1943 года. В 1969 году он завершил обучение в ГИТИСе. Крючков известен своими ролями в российских сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей-6» и «След». Кроме того, актер принимал участие в таких кинолентах как «Помни имя свое», «Золотой туман», «Вольная грамота».

#в стране и мире #«Улицы разбитых фонарей» #актер театра и кино #александр крючков
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