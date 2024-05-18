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Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева

В ноябре в Доме Актера состоится вечер памяти, посвященный Наталии Константиновне.
Елизавета Кондрикова 2024-05-18 19:10:28
© Фото: Петербург-концерт, Вконтакте

В Санкт-Петербурге скончалась заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева, ей был 91 год. О смерти актрисы написала пресс-служба «Петербург-концерта».

Уточняется, что смерть актрисы наступила во вторник 14 мая. О месте и порядке прощания с артисткой не сообщается.

В пресс-службе добавили, что в ноябре в Доме Актера состоится вечер памяти, посвященный актрисе.

В «Петербург-концерте» Кудрявцева проработала более 40 лет, ранее с 1954 по 1975 год она выступала в качестве ведущей актрисы в Санкт-Петербургском театре юного зрителя.

Отечественному зрителю она известна своими ролями в сериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», впервые на телевизионных экранах она появилась в в драме «На острове Дальнем».

#актриса #Трагедия #заслуженная артистка россии #наталия кудрявцева
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