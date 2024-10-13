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Во Львове горожане выгнали из ресторана устроивших рейд военкомов

В драку с военкомами вступили даже женщины.
Глеб Владовский 2024-10-13 11:24:14
© Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Globallookpress

Во Львове местные жители выгнали из ресторана сотрудников военкоматов (ТЦК). Об этом сообщило издание «Страна».

«В ресторане праздновали свадьбу. Когда на пороге объявился отряд военкомов, гости вступили с ними в конфликт и с криками "Ганьба!" вытеснили на улицу)», - уточняется в материале.

Сообщается, что военные устроили очередной рейд по ночным заведениям Львова. В ходе проверки военно-учетных документов они не гнушались применять силу.

Сотрудники ТЦК регулярно проводят облавы в городах Украины с целью увеличить показатели призыва. Так, 11 октября, они провели рейд после концерта музыкальной группы «Океан Эльзы» в центре Киева.

#в стране и мире #Украина #Львов #военкомы #тцк
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