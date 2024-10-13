Во Львове горожане выгнали из ресторана устроивших рейд военкомов

Во Львове местные жители выгнали из ресторана сотрудников военкоматов (ТЦК). Об этом сообщило издание «Страна».

«В ресторане праздновали свадьбу. Когда на пороге объявился отряд военкомов, гости вступили с ними в конфликт и с криками "Ганьба!" вытеснили на улицу)», - уточняется в материале.

Сообщается, что военные устроили очередной рейд по ночным заведениям Львова. В ходе проверки военно-учетных документов они не гнушались применять силу.

Сотрудники ТЦК регулярно проводят облавы в городах Украины с целью увеличить показатели призыва. Так, 11 октября, они провели рейд после концерта музыкальной группы «Океан Эльзы» в центре Киева.