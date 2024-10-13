СК завел уголовное дело после крушения Ан-3 в Якутии

Заведено уголовное дело по факту крушения самолета Ан-3 в республике Саха. Об этом сообщили в региональном СУ Следственного комитета.

«Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что следователи проводят выяснение обстоятельств произошедшего.

Напомним, что утром, 13 октября самолет Ан-3 АК «Борус» совершил аварийную посадку. В результате происшествия погиб один человек.