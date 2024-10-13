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При аварийной посадке самолета Ан-3 в Якутии погиб человек

ЧП с самолетом Ан-3 АК «Борус» произошло в полутора километре от города Олекминск.
Дарина Криц 2024-10-13 04:16:42
© Фото: mchsYakutia, Telegram

В Республике Саха (Якутия) самолету Ан-3 АК «Борус» пришлось совершить аварийную посадку. При этом на борту были пять человек - три члена экипажа и два пассажира.

Во время аварии один пассажир погиб. Неудачное приземление произошло в Олекминском районе республики.

«Поступило сообщение о том, что в полутора километре от города Олекминск произвел аварийную посадку самолет Ан-3 АК "Борус". <...> В результате аварии, к сожалению, один пассажир погиб», - заявили в региональном главке МЧС.

Уточняется, что пять спасателей ГУ МЧС России по РС(Я) находятся в готовности к реагированию, а также одно воздушное судно Ми-8 ХАСЦ ведомства.

#МЧС РФ #республика саха (якутия) #авария #погиб человек #Ан-3 АК «Борус» #самолет Ан-3
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