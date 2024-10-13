Путин заявил, что аграриям из новых регионов помогут все восстановить

Российский президент Владимир Путин записал видеообращение к работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и поздравил их с профессиональным праздником. Особенно он отметил работу аграриев на приграничных территориях и в новых регионах РФ.

«Особые слова признательности – аграриям Запорожской и Херсонской областей, Донбасса, а также приграничных регионов: Курской, Белгородской, Брянской областей. Несмотря на все испытания, вы трудитесь с полной отдачей, выполняете свою работу на совесть. Такая преданность делу, мужество заслуживают самого глубокого уважения», - говорится в обращении.

Президент пообещал оказывать необходимую помощь, чтобы восстановить все, что было разрушено и повреждено. Он также подчеркнул, что в приграничье и в новых регионах создадут условия, чтобы развивать сферу сельского хозяйства и реализовать потенциал исторических территорий России.

По словам Путина, одна из задач агропромышленного комплекса - увеличить объем производства минимум на 25% до 2030 года и нарастить экспорт не менее, чем в полтора раза.

Ранее Путин поддержал идею создания зерновой биржи в рамках БРИКС. Он пообещал обсудить инициативу с партнерами по объединению.