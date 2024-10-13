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Путин заявил, что аграриям из новых регионов помогут все восстановить

Президент подчеркнул, что постепенно будет восстановлено все, что было разрушено в приграничных и новых регионах, а местным сельхозпроизводителям создадут условия для развития хозяйств.
Анастасия Бобылева 2024-10-13 01:12:03
© Фото: Пресс-служба Президента России © Видео: Пресс-служба Президента России

Российский президент Владимир Путин записал видеообращение к работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и поздравил их с профессиональным праздником. Особенно он отметил работу аграриев на приграничных территориях и в новых регионах РФ.

«Особые слова признательности – аграриям Запорожской и Херсонской областей, Донбасса, а также приграничных регионов: Курской, Белгородской, Брянской областей. Несмотря на все испытания, вы трудитесь с полной отдачей, выполняете свою работу на совесть. Такая преданность делу, мужество заслуживают самого глубокого уважения», - говорится в обращении.

Президент пообещал оказывать необходимую помощь, чтобы восстановить все, что было разрушено и повреждено. Он также подчеркнул, что в приграничье и в новых регионах создадут условия, чтобы развивать сферу сельского хозяйства и реализовать потенциал исторических территорий России.

По словам Путина, одна из задач агропромышленного комплекса - увеличить объем производства минимум на 25% до 2030 года и нарастить экспорт не менее, чем в полтора раза.

Ранее Путин поддержал идею создания зерновой биржи в рамках БРИКС. Он пообещал обсудить инициативу с партнерами по объединению.

#в стране и мире #Владимир Путин #Сельское хозяйство #аграрии #АПК
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