Сийярто назвал скандалом слова Харрис в адрес Орбана

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемыми заявления вице-президента и кандидата на выборах главы США Камалы Харрис в адрес венгерского премьера Виктора Орбана. По словам Сийярто, подобные слова кандидата в президенты США - не лучший старт.

Речь идет о появлении Харрис на американском телевидении, в ходе которого та назвала Виктора Орбана, а также лидеров КНР и КНДР Си Цзиньпина и Ким Чен Ына «диктаторами, автократами и теми, кого отлично можно описать словом "убийцы"».

«Это скандал - так говорить о моем премьер-министре. Это неприемлемо. Это полное неуважение не только к премьер-министру, но и к венгерскому народу», - прокомментировал Сийярто в интервью для агентства РИА Новости.

Он также напомнил, что Орбан в течение 14 лет занимает пост премьера Венгрии в соответствии с волей народа страны.

Напомним, ранее глава венгерского МИД указал в беседе со «Звездой» на разногласия с Евросоюзом в отношении украинского конфликта. По его словам, интеллектуальный уровень дискуссий в объединении по этому вопросу «не очень высокий».