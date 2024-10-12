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Военные инженеры в сложных условиях развернули понтонный паром под Курском

Понтонные переправы используются как для подвоза боеприпасов и продовольствия для бойцов, так и для проезда мирных жителей.
2024-10-12 06:32:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военные инженеры группировки войск «Север» развернули понтонный паром на реке в приграничном районе Курской области. Минобороны РФ показало процесс установки понтона, предназначенного для подвоза боеприпасов и еды для бойцов, а также для проезда мирных жителей.

Отмечается, что военнослужащие работали в сложных условиях. Возведение переправы подвергалось опасности из-за возможного обстрела артиллерией, минометами и FPV-дронами украинских боевиков.

Работы по установке понтонной переправы или парома начинаются с выбора подходящего места и проведения инженерной разведки. Во время разведки исходный и противоположный берег проверяют на наличие минно-взрывных заграждений. Современное оборудование позволяет оценить береговой ландшафт на предмет проходимости техники.

Затем к реке подъезжает грузовой автомобиль и сбрасывает в воду секции, которые там раскрываются. Как только три звена состыковываются, их берет на буксир БМК-460 - буксирно-моторный катер, способный перевозить более 50 тонн. Возведение подобных паромов обеспечивает безопасную переправу военной техники, поскольку паромы не привязаны к местности и способны менять место дислокации.

Ранее военные инженеры показали, как возводят переправу через реку Северский Донец. Грузоподъемность получившегося понтонного парома достигла 180 тонн.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Военные инженеры #Курская область #понтонный паром
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