По скоплению живой силы украинских войск и бронированной технике в приграничном районе Курской области нанесли авиационные удары экипажи Ми-28НМ.
Разведанные цели противника «Ночные охотники» атаковали авиационными ракетами. Согласно докладам авиановодчика, уничтожены личный состав и военная бронетехника ВСУ.
После ударов экипаж Ми-28НМ выполнил противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки, а затем вернулся на площадку вылета.
Минобороны России показывало кадры ударов по позициям украинских боевиков в Курской области управляемыми авиационными ракетами «Вихрь», все цели были предоставлены разведкой.
Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.
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