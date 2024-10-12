Под Курском экипажи Ми-28НМ атаковали живую силу и бронетехнику ВСУ

По скоплению живой силы украинских войск и бронированной технике в приграничном районе Курской области нанесли авиационные удары экипажи Ми-28НМ.

Разведанные цели противника «Ночные охотники» атаковали авиационными ракетами. Согласно докладам авиановодчика, уничтожены личный состав и военная бронетехника ВСУ.

После ударов экипаж Ми-28НМ выполнил противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки, а затем вернулся на площадку вылета.

Минобороны России показывало кадры ударов по позициям украинских боевиков в Курской области управляемыми авиационными ракетами «Вихрь», все цели были предоставлены разведкой.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.