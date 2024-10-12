Белоусов проинспектировал объекты военной инфраструктуры Северного флота

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота в рамках рабочей поездки в Мурманскую область. Минобороны РФ опубликовало кадры его поездки.

В пункте базирования атомных подводных крейсеров «Борей» и «Борей-А», командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко доложил министру обороны о завершении масштабной реконструкции причального фронта для атомных подлодок проекта 955.

Обновленная инфраструктура обеспечит подводные лодки необходимыми энергосредами, связью, воздухом и водой, что позволит значительно сократить износ механизмов и систем кораблей во время их стоянки. Также сейчас проводится плановая замена кораблей 3-го поколения на подлодки четвертого поколения.

Белоусов также побывал на борту атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А». Он осмотрел отсек радиоэлектронного вооружения, места размещения ракетных шахт с межконтинентальными баллистическими ракетами, а также места проживания и быта военнослужащих. Командир подводной лодки доложил главе МО РФ о готовности экипажа выполнять свои задачи.

Ранее Белоусов посетил новый Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Его сформировали в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений БПЛА.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.