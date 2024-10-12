Дипломат Логвинов заявил, что Киев не получит репарации для оплаты кредита

Постоянное представительство России при Европейском союзе отказало Украине в выплате военных репараций. Комментируя разработанную евроблоком схему погашения долга Украиной, там отметили, что украинцам придется делать это самостоятельно. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов.

Дипломат предположил, что Еврокомиссия «продолжит воровать», если доступных ресурсов для кредитования Киева окажется недостаточно.

«То есть, использовать, как это называется, избыточные суммы от так называемых чрезвычайных доходов от управления российскими госактивами. Если таковых не окажется, то тогда уже сам Киев должен будет перенаправлять на обслуживание и погашение ЕСовского долга средства, которые будут ему поступать в качестве военных репараций. Если репараций не будет, а мы с вами понимаем, что их не будет, то выплачивать придется самим украинцам», - заявил Логвинов.

Ранее председательствующая в Евросоюзе Венгрия сообщала, что постоянные представители евроблока предварительно согласовали механизм выдачи Украине кредита на 35 миллиардов евро, погашение которого предполагается из доходов от замороженных активов России.

Напомним, после начала специальной военной операции в начале 2022 года страны Запада в рамках введенных санкций заблокировали принадлежащие российскому государству и частным лицам средства и активы примерно на 300 миллиардов долларов. Российские власти не раз называли этот шаг воровством.