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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о воровстве коллективным западом российских активов, включая золотовалютные резервы. Комментарий по вопросу он оставил после поручения о подготовке предложений по использованию замороженных активов РФ для восстановления Украины, полученного Еврокомиссией от лидеров Евросоюза.

Песков подчеркнул, что многие активы «фактически просто сворованы конкретными странами», входящими в состав так называемого «коллективного Запада».

«Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, и это не что иное, как собственно посягательство на собственность, в данном случае на государственную собственность, и на частную собственность», - заявил представитель Кремля.

О заморозке 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. По его словам, средства уже распределены между странами Евросоюза.

Ранее Песков прокомментировал позицию Запада по «грязной бомбе». По словам официального представителя Кремля, недоверие Запада к информации РФ не означает, что угроза применения такой бомбы перестает существовать.