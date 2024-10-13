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Бывшего премьер-министра Венгрии оштрафовали за оскорбление Орбана

Он планирует оспаривать штраф в суде.
Анастасия Бобылева 2024-10-13 00:13:33
© Фото: Attila Volgyi ZUMAPRESS.com Globallookpress

Бывший премьер-министр Венгрии, депутат от оппозиционной левой партии «Демократическая коалиция» Ференц Дюрчань оштрафован на сумму $38 тысяч за оскорбление действующего главы правительства страны Виктора Орбана. Об этом сообщил он сам, опубликовав видео в соцсети Facebook*.

«Эта перепалка, в соответствии с бумагой Кевера от вчерашнего или позавчерашнего дня, обойдется мне в 14 миллионов форинтов. Меня на столько оштрафовали», - цитирует его РИА Новости.

Он заявил, что будет оспаривать штраф в Европейском суде по правам человека.

Во время дебатов в парламенте Дюрчань назвал Орбана предателем, так как он «продал честь, независимость и самостоятельность своей страны». Спикер парламента Ласло Кевер начал спорить с ним, потом лишил слова и сказал ему вернуться на место. В итоге Кевер оштрафовал депутата на сумму, соответствующую $38 тысячам долларов.

Ранее кандидат в президенты США Камала Харрис назвала Орбана, а также лидеров КНР и КНДР Си Цзиньпина и Ким Чен Ына «диктаторами, автократами  и теми, кого отлично можно описать словом "убийцы"». В министерстве иностранных дел Венгрии произошедшее назвали скандалом и проявлением неуважения к венгерскому народу.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Венгрия #Виктор Орбан #оскорбление
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