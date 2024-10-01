Чтобы урегулировать кризис на Украине необходимо конфликтующим сторонам договариваться об устранении его ключевых причин и об этом Россия говорит регулярно. Об этом в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Эта инициатива принадлежит представителю КНР Си Цзиньпину и о ней на полях ГА ООН вспомнил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Эта проблема, конфликт, ситуация сформировалась не просто в 2022 году, она имеет предпосылки, историю развития, причем очень длительную - 7 лет активной фазы. И перешла в другой этап, которой начался с желания и стремления положить конец националистической идеологии, которая подкреплялась соответствующими натовскими шагами», - пояснила представитель дипведомства.

По ее словам, Лавров хоть и отметил, что «план мира» Зеленского был озвучен, но предстоит выстроить его с точки зрения механики и работать с первопричинами кризиса.

Напомним, что Зеленский выдвинул «план мира», который якобы поможет Украине победить. Суть его заключается в том, чтобы принудить Россию к окончанию конфликта путем дипломатии, заявлял он. Глава российского МИД на итоговой пресс-конференции напомнил о методах войны Зеленского — Украина не способна воевать сама, потому делает все с помощью НАТО. К чему приведет прямое вмешательство все понимают, поэтому не удивительно, что не обошлось без вопросов и об изменениях в российской ядерной доктрине.