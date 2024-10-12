В центре Кишинева прошел «Марш голодных» против политики властей

В столице Молдавии прошла демонстрация против бедственного положения жителей республики. Она получила название «Марш голодных» или «Марш обманутых пенсионеров».

Участники акции вышли с лозунгами в центре Кишинева о том, что Молдавия - свободная страна. Они выступали против пустых обещаний действующего руководства страны, сообщают РИА Новости. Протестующие били по кастрюлям половниками. Среди них были как пенсионеры, так и молодые люди.

Колонна стартовала от здания Конституционного суда Молдавии. Демонстранты прошли по центральной улице столицы республики до здания администрации президента.

Антиправительственные акции протеста молдавская оппозиция проводит с мая 2022 года. Протестующие настаивают на отставке правительства и президента страны Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти Молдавии в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.

Ранее Молдавии предложили провести референдум о вступлении в Евросоюз на территории Приднестровья. Однако, власти республики сочли предложение непризнанной республики «манипулятивным» и отказались от идеи.