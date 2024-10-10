МО РФ показало видео уничтожения боевиков во время ротации

Минобороны России продемонстрировало кадры срыва украинской ротации. В ходе огневого воздействия удалось уничтожить боевую технику и живую силу ВСУ.

Подловить врага, который пытался провести ротацию в Харьковской области, смогли разведчики группировки войск «Запад». Они выявили скопление противника в ночное время при помощи БПЛА.

Российские военнослужащие выждали подходящий момент, когда украинский транспорт доставил боевиков к точке высадки, разведчики нанесли по врагу удар при помощи беспилотников. Вначале они поразили боевую технику, а после и пытающихся скрыться боевиков.

Успех российских разведчиков был зафиксирован средствами объективного контроля.

Ранее сообщалось, что операторы «Ланцета» из группировки «Север» уничтожили самоходку CAESAR.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.