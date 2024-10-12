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Борис Джонсон признался в любви к русской культуре

Экс-премьер Британии назвал лучшими воспоминания о поездке в Москву в 16 лет.
Алексей Курильченко 2024-10-12 14:05:25
© Фото: IMAGO Globallookpress

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выпустил свои мемуары, в которых отвел несколько абзацев России. В них он выразил любовь к русской культуре и вспомнил, как посещал Москву и Ленинград, когда был 16-летним школьником.

«Как и все лучшие воспоминания, те ранние русские виды и звуки, и вкусы - как то странное, но вкусное коммунистическое мороженое, - тесно увязаны с моими безуспешными попытками завоевать сердце девушки из Суиндона, которая была в той поездке... Я любил Россию в том смысле, что я любил русский язык, культуру, литературу, живопись, пейзажи», - написал Джонсон.

В детстве Джонсон с упоением читал Достоевского и учил русский языки, чтобы сдать госэкзамен. Политики надеялся, что после падения Берлинской стены и развала СССР Россия, как великая европейская цивилизация, быстро присоединится к сообществу демократий.

Напомним, что Джонсон занимал должность британского премьера с 2019 по 2022 год. Известен как жесткий критик России и ее политики. В Кремле отметили, что Джонсон «Россию не любит и это взаимно».

#в стране и мире #Борис Джонсон #Великобритания #мемуары
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