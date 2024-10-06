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Жительница Шебекино пострадала при атаке FPV-дрона

Вражеский БПЛА атаковал производственное здание.
Виктория Бокий 2024-10-06 12:31:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В результате атаки FPV-дрона ВСУ на город Шебекино Белгородской области пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Сейчас пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги доставили в городскую больницу Белгорода. Сейчас ей оказывается вся необходимая помощь, сказал глава региона.

Сообщается, что беспилотник атаковал производственное здание, в результате чего кровля объекта была повреждена.

От атаки дронов пострадало и село Муром. Вражеским огнем был уничтожен жилой дом, а второе домовладение сильно пострадало.

#в стране и мире #белгородская область #ВСУ #Вячеслав Гладков #шебекино #FPV-дроны
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