Жительница Шебекино пострадала при атаке FPV-дрона

В результате атаки FPV-дрона ВСУ на город Шебекино Белгородской области пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Сейчас пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги доставили в городскую больницу Белгорода. Сейчас ей оказывается вся необходимая помощь, сказал глава региона.

Сообщается, что беспилотник атаковал производственное здание, в результате чего кровля объекта была повреждена.

От атаки дронов пострадало и село Муром. Вражеским огнем был уничтожен жилой дом, а второе домовладение сильно пострадало.