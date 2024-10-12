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ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие ВПК Украины

Удары были нанесены силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
2024-10-12 12:19:03
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар по украинским объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Уничтоженные энергетические объекты обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины. Удары были нанесены силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Также поражены скопления живой силы и техники противника в 146 районах проведения специальной военной операции.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о нанесении групповых ударов, в том числе с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал». В результате уничтожены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, а также инфраструктура военных аэродромов.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Украина #ВПК
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