Саперы ВДВ уличили ВСУ в неумении ставить мины

Передовые части группировки «Север» отогнали противника от Глушковского района Курской области. Однако тот старается минировать пути дистанционно, поэтому у саперов воздушно-десантных войск прохождение таких дорог - работа ежедневная.

Мины ПТМ 3 буквально обклеены травой для маскировки. Внутри мины датчик, который реагирует на изменение магнитного поля, и рвануть взрывное устройство может, если в радиусе метра находится крупный металлический предмет.

Саперы вырубают ветку, накладывают на нее пластид, чтобы подорвать мину на месте, не подходя к ней близко. Даже без каких-либо металлических предметов в карманах и на одежде поднимать ее с земли нельзя. И не только потому, что под ней по классике может оказаться еще одна мина-сюрприз..

«В данной мине может стоять датчик, поставляемый НАТОвскими разработчиками. То есть данные мины могут работать как гироскоп. Мину можно пошевелить, повернуть и она сработает. Ее лучше уничтожить на месте накладным зарядом», - рассказал старший сапер с позывным Шахтер.

Противник мину замаскировал, но явно неудачно сбросил. На лысой колее даже обклеенная травой она легко заметна. Сапер-разведчик с позывным Матрешка дает свою оценку коллегам на вражеской стороне..

«Их саперы не так как наши работают. Даже элементарно МОНку (противопехотная мина МОН-50 - Прим. ред.) поставить не умеют на растяжку. Я вот подорвался на МОНке и живой. Была бы она поставлена правильно я бы живой уже не был», - рассказал старший сапер-разведчик с позывным Матерый

После подрыва мина ПТМ 3 оставила немаленькую воронку и осколки, что в миг могут оборвать жизнь.

Сапер - профессия особого толка и идут в нее часто люди уже закаленные. Шахтер большую часть жизни проработал в шахтах Кузбасса, сменил риск обвалов под землей на опасность под ногами.

Саперы-десантники работают не только в тылу. Часто им приходится двигаться вместе со штурмовыми группами, чтобы расчищать путь прямо во время наступления, и вместе с ними первыми врываются в города и поселки, в которых после себя противник тоже оставляет много коварных ловушек.

«Очень часто в домах ставят. В пачку сигарет могут положить. В противотанковые мины закручивают. В конфеты кладут, в шоколадки», - рассказал сапер-разведчик с позывным Париж.

Группировка «Север» за неделю освободила несколько населенных пунктов в Курском приграничье, зачистила большую площадь лесных массивов. Хотя противник явно планировал закрепиться здесь надолго, например разрушил немало мостов, чтобы помешать снабжению наших передовых частей, у него явный провал. На тех реках, где переправ не хватает, военные инженеры налаживают модульные понтонные. Но перед этим саперы также обязательно обследуют побережье.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.