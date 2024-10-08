МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МИД РФ заявили о неослабевающей напряженности с НАТО

В ведомстве отметили, что альянс готовится к войне с Россией.
Глеб Владовский 2024-10-08 06:25:05
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Говорить о снижении напряженности между блоком НАТО и Россией пока вряд ли можно. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, альянс в настоящее время в своем военном строительстве готовится к столкновению с Москвой.

«О каком снижении напряженности может идти речь, когда НАТО в своих стратегических документах обозначает Россию "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности государств-членов альянса", и в своем военном строительстве готовится к столкновению с нашей страной?», - приводит его слова агентство.

Ранее глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы НАТО перебрасывают боевиков с Ближнего Востока в зону спецоперации для участия в боевых действиях на стороне Киева. По его словам, военная база «Эт-Танф» на границе Сирии, Иордании и Ирака является террористическим «хабом», где проходят подготовку около 500 проамериканских боевиков. 

#в стране и мире #НАТО #МИД РФ #Александр Грушко
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 