В МИД РФ заявили о неослабевающей напряженности с НАТО

Говорить о снижении напряженности между блоком НАТО и Россией пока вряд ли можно. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, альянс в настоящее время в своем военном строительстве готовится к столкновению с Москвой.

«О каком снижении напряженности может идти речь, когда НАТО в своих стратегических документах обозначает Россию "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности государств-членов альянса", и в своем военном строительстве готовится к столкновению с нашей страной?», - приводит его слова агентство.

Ранее глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы НАТО перебрасывают боевиков с Ближнего Востока в зону спецоперации для участия в боевых действиях на стороне Киева. По его словам, военная база «Эт-Танф» на границе Сирии, Иордании и Ирака является террористическим «хабом», где проходят подготовку около 500 проамериканских боевиков.