ВСУ обстреляли территорию ДНР 28 раз за сутки, ранив двух мирных жителей

Украинские националисты 28 раз за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В сторону ДНР было выпущено 84 боеприпаса, сообщает представительство республики в СЦКК.

«Двадцать восемь фактов вооруженных атак ВФУ зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Семь обстрелов - на донецком направлении. Двадцать один обстрел - на горловском направлении», - пишет ведомство в Telegram-канале.

Отмечается, что два мирных жителя, один из которых подросток, получили ранения. Также пострадали два сотрудника МЧС России. Два объекта гражданской инфраструктуры повреждено.

За сутки с 9 по 10 октября боевики ВСУ обстреляли территорию ДНР 20 раз. При этом повреждения получили два дома и три автомобиля.