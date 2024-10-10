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ВСУ 20 раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР

Сообщается, что два дома получили повреждения в результате атак ВСУ.
Анастасия Бобылева 2024-10-10 00:58:18
© Фото: Сергей Батурин РИА Новости

Украинские националисты 20 раз за последние сутки атаковали территорию ДНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Двадцать фактов вооруженных атак ВФУ зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Восемь обстрелов - на донецком направлении. Одиннадцать обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел - на волновахском», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что два дома получили повреждения в результате обстрелов. Также пострадали три автомобиля.

Ранее в результате одной из атак ВСУ в Горловке погиб мирный житель, он находился на автозаправке, когда боевики нанесли удар. Об этом также сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

#в стране и мире #ВСУ #Горловка #Обстрел
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