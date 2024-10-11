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ВС РФ уничтожили десять беспилотников ВСУ над Россией

Дежурные средства ПВО сработали в Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областях.
2024-10-11 09:33:02
© Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

Российские военнослужащие уничтожили 10 украинских беспилотников над территориями РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили четыре беспилотника над территорией Ростовской области и три - в районе Белгородской. Кроме того, сообщается об уничтожении двух БПЛА в районе Брянской области и одного летательного аппарата над Курской областью.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России, в том числе с применением БПЛА. Так, 10 октября средства ПВО уничтожили 92 летательных аппарата над территориями РФ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #средства пво #Беспилотники ВСУ
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