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Силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над Россией

БПЛА перехватили в том числе в районе Краснодарского края, Курской и Ростовской областей.
2024-10-10 08:18:11
© Фото: Власов Сергей/Globallook Press

Российские военнослужащие уничтожили 92 украинских беспилотника над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили 47 БПЛА над территорией Краснодарского края и 12 над Курской областью. Еще девять беспилотников сбили над территорией Ростовской, четыре – в районе Брянской, по два над Белгородской областями и Республики Крым. Также сообщается об уничтожении одного БПЛА над территорией Воронежской области и еще 15 над акваторией Азовского моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ, в том числе с применением БПЛА. Так, 9 октября над Россией сбили 47 украинских беспилотников.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Краснодарский край #ВС РФ #средства пво #Беспилотники ВСУ
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