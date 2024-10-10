Силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над Россией

Российские военнослужащие уничтожили 92 украинских беспилотника над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили 47 БПЛА над территорией Краснодарского края и 12 над Курской областью. Еще девять беспилотников сбили над территорией Ростовской, четыре – в районе Брянской, по два над Белгородской областями и Республики Крым. Также сообщается об уничтожении одного БПЛА над территорией Воронежской области и еще 15 над акваторией Азовского моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ, в том числе с применением БПЛА. Так, 9 октября над Россией сбили 47 украинских беспилотников.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.