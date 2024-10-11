Сотрудники ФСБ задержали крымчанина за шпионаж

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Крыму местного жителя по подозрению в шпионаже. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Уточняется, что 30-летний мужчина передавал украинской стороне данные о местах расположения военных кораблей, находящихся в акватории Феодосийского залива, а также фотографии одной из воинских частей в городе Феодосия. Кроме того, подозреваемый занимался спонсированием ВСУ.

«Почему фотографии кораблей? Потому что украинская пропаганда говорила, что именно Черноморский флот с помощью ракет наносил удары по жилым массивам», - пояснил задержанный.

В ФСБ отметили, что мужчина передавал данные через украинский Telegram-бот, разработанный при поддержке спецслужб киевского режима.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время он заключен под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ под Калининградом задержали двух сотрудников ГУР Украины за шпионаж.