В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Уточняется, что в результате столкновения двух грузовых поездов в районе станции Челябинск-Южный произошел сход трех порожних и одной платформы с грузом.

«По предварительной информации, пострадал один из работников локомотивных бригад, ему оказывается необходимая медицинская помощь», -цитирует сообщение управления телеканал 360.

В Южно-Уральской железной дороге добавили, что к месту происшествия направлен восстановительный поезд. Движение пассажирских составов продолжается в штатном режиме.

Причина происшествия не уточняется.