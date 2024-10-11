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В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда

По предварительным данным, пострадал один человек.
Глеб Владовский 2024-10-11 08:30:07
© Фото: Южно-Уральская Магистраль РЖД, VK

В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Уточняется, что в результате столкновения двух грузовых поездов в районе станции Челябинск-Южный произошел сход трех порожних и одной платформы с грузом.

«По предварительной информации, пострадал один из работников локомотивных бригад, ему оказывается необходимая медицинская помощь», -цитирует сообщение управления телеканал 360.

В Южно-Уральской железной дороге добавили, что к месту происшествия направлен восстановительный поезд. Движение пассажирских составов продолжается в штатном режиме.

Причина происшествия не уточняется.

#Челябинская область #столкновение поездов #Южно-Уральская железная дорога
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