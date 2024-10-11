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Телеведущую Лазареву* объявили в международный розыск

Актриса обвиняется в оправдании терроризма с использованием Интернета.
Глеб Владовский 2024-10-11 07:57:40
© Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении агентства судебные документы.

В документах уточняется, что актриса обвиняется в оправдании терроризма с использованием Интернета. Кроме того, Лазарева* уже на протяжении долгого времени проживает за пределами России.

Как отмечает ТАСС, телеведущая неоднократно заявляла, что радуется атакам украинских беспилотников по российским городам. После этого, в отношении нее возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Лазареву* заочно арестовали по решению Замоскворецкого районного суда Москвы.

* Татьяна Лазарева - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #международный розыск #татьяна лазарева #иноагент #оправдание терроризма
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