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«Орлан» помог артиллеристам обнаружить и поразить расчет БПЛА ВСУ

При полете оператор БПЛА обнаружил укрывшийся расчет БПЛА. Координаты передали на командный пункт, после чего артиллеристы накрыли противника огнем.
Александр Орлов 2024-06-14 16:27:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Разведка 80-й арктической бригады засекла активность украинских войск на правом берегу Днепра и запустила в небо беспилотник «Орлан-10», чтобы наблюдать за перемещением противника.

«Сейчас "Орлан" полетел с ночной камерой. До этого он летал с дневной. Были вскрыты объекты противника. Сейчас он в ночную камеру будет наблюдать перемещение, передвижение противника, после чего будет нанесено огневое поражение», - сказал техник расчета БПЛА с позывным Япончик.

Скрыться от дрона практически невозможно. Мощная оптика позволяет распознать человека на значительном расстоянии. Пока разведчик патрулировал берег, наша группа в ночи выдвинулась на артиллерийские позиции.

Ночной полет «Орлана» подтвердил данные дневной разведки. Артиллеристы получили точные координаты украинских националистов и начали работу по их позициям. Расчет «Гиацинта» подготовил боекомплект заранее.

«Техника хорошая. Продумана на века. БК есть, все есть. Так что НАТО и не снилось такое», - отметил командир орудия с позывным Буран.

Оператор «Орлана» передал расчету «Гиацинта» координаты, и уже спустя минуту утреннюю тишину разорвал грохот орудия. Артиллеристы накрыли огнем здание, в котором засел расчет БПЛА противника. Камера зафиксировала результаты точного попадания по цели. Отработав по цели, расчет ушел в укрытие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Орлан #артиллеристы #наш эксклюзив #Гиацинт #СВО
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