Не менее 63 человек погибли от ударов ЦАХАЛ по сектору Газа за сутки

Не менее 63 палестинцев за минувшие сутки погибло в секторе Газа в результате атак Армии обороны Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«В результате израильских авиаударов по сектору Газа сегодня погибли 63 человека», - говорится в сообщении телеканала.

Также сообщается, что трое израильских военнослужащих погибли в ходе боевых действий в северной части Анклава.

Как отмечает телеканал, с 7 октября 2023 года в результате обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 42 065 человек, еще 97 886 получили ранения.

ЦАХАЛ регулярно наносит удары по территории анклава и, зачастую, в результате авиаударов по региону погибают мирные жители. Так, 27 сентября погибли 14 палестинцев в результате очередной атаки израильских военнослужащих.