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Не менее 63 человек погибли от ударов ЦАХАЛ по сектору Газа за сутки

Сообщается о гибели трех израильских военнослужащих в ходе боевых действий в северной части анклава.
Глеб Владовский 2024-10-11 06:44:48
© Фото: Mahmoud Issa Keystone Press Agency Globallookpress

Не менее 63 палестинцев за минувшие сутки погибло в секторе Газа в результате атак Армии обороны Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«В результате израильских авиаударов по сектору Газа сегодня погибли 63 человека», - говорится в сообщении телеканала.

Также сообщается, что трое израильских военнослужащих погибли в ходе боевых действий в северной части Анклава.

Как отмечает телеканал, с 7 октября 2023 года в результате обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 42 065 человек, еще 97 886 получили ранения.

ЦАХАЛ регулярно наносит удары по территории анклава и, зачастую, в результате авиаударов по региону погибают мирные жители. Так, 27 сентября погибли 14 палестинцев в результате очередной атаки израильских военнослужащих.

#в стране и мире #сектор Газа #палестина #ЦАХАЛ #армия обороны Израиля
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