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WAFA: в секторе Газа 14 человек погибли от атак Израиля за сутки

По данным агентства, среди жертв есть дети.
Глеб Владовский 2024-09-27 07:06:34
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Globallookpress

Число жертв среди мирных жителей за прошедшие сутки в секторе Газа из-за израильских атак достигло отметки в 14 человек. Об этом сообщило агентство WAFA.

Уточняется, что в результате авиаудара по жилому дому в городе Джабалия, на севере Газы, погибла семья из четырех человек. Другая атака - по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части анклава, привела к гибели еще трех человек.

Как сообщает агентство, гибель двух палестинцев зафиксировали в результате нападения на гражданский автомобиль и дом в лагере беженцев Эль-Бурейдж. Кроме того, пятеро палестинцев, в том числе двое детей, были убиты в результате бомбардировки военнослужащими ЦАХАЛ жилого дома в восточной части Хан-Юниса.

Напомним, что с момента эскалации палестино-израильского конфликта погибли 41 534 мирных жителей анклава. Еще 96 092 человека, большинство из которых женщины и дети, получили ранения.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #палестина #ЦАХАЛ
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