Боец группировки «Днепр» рассказал, как FPV-дрон продырявил его лодку

Подразделения группировки войск «Днепр» показали боевую работу в районах населенных пунктов Садовое и Токаревка Херсонской области. Здесь они держат под контролем острова в пойме реки, пресекая попытки высадки вражеских диверсионных групп. Такие операции они называют «водными процедурами».

Опубликованные кадры показывают, как выглядит переправа наших бойцов через реку от первого лица. По воде военнослужащие доставляют десант и грузы, а также эвакуируют раненых.

«Каждый из участвующих знает дальнейшие свои действия. То есть, если это в лодке, мы в броне, естественно. Если мы вдруг опрокинулись, броня с себя, дальше вплавь, и все равно идем в то направление, в котором поставлена задача, ее никто останавливать не будет», - рассказал военнослужащий штурмового подразделения с позывным Добрый вечер.

Любая вылазка к Днепру - экстремальная задача. Другой боец штурмового подразделения - Владислав - рассказал, как однажды из-за попадания FPV-дрона в лодке образовались две пробоины, и нашим штурмовикам пришлось срочно вычерпывать воду.

«Да, было и пробивало, нас заливало, мы касками, ведрами, чтобы добраться до берега, вычерпывали воду, потому что были две большие пробоины после прилета FPV-дрона. Он просто рядом упал, а осколки все равно посекли лодку, мы выгребали воду всем, чем могли, чтобы лишь бы только не утонуть», - поделился он.

Ранее расчет ОТРК «Искандер-М» поразил ЗРК Patriot в Днепропетровской области. Также бойцы уничтожили радиолокационную станцию АN/MPQ-65 противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.